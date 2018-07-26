Кот-д'Ивуар планирует продавать через БУТБ какао-бобы для белорусских кондитерских предприятий

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кот-д'Ивуар планирует продавать через ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ) какао-бобы для нужд белорусских кондитерских предприятий, сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь биржи Роман Янив, передает корреспондент БЕЛТА.

"Расширилась география биржевой торговли. В июне аккредитовалась компания из Кот-д'Ивуара, которая планирует продавать через биржу какао-бобы для нужд белорусских кондитерских предприятий. Они будут это делать без посредников. Можно ожидать, что себестоимость белорусских шоколадок снизится", - сказал Роман Янив.

Ежегодно растет количество участников биржевой торговли. Всего на бирже аккредитовано 19,5 тыс. компаний, в том числе 4 тыс. нерезидентов из 60 стран.

Как отметил начальник управления торгов промышленными и потребительскими товарами БУТБ Евгений Миклашевич, нерезиденты могут осуществлять на бирже торги между собой. "Такие контракты регистрируем, в неделю проходят две-три сделки. В основном это сделки, совершаемые между резидентами Российской Федерации и стран Евросоюза. Подчеркиваю, что там нет никакой санкционной продукции либо товаров двойного назначения", - добавил он.

По результатам первого полугодия объем биржевых сделок составил Br1,9 млрд, что на 28% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Свыше трети биржевого товарооборота пришлось на секцию металлопродукции, где сумма сделок с начала года составила Br712 млн, увеличившись на 30%. Товарооборот по секции лесопродукции по итогам полугодия вырос на 32%, сельхозпродукции - на 6%.

"Сейчас в стране наблюдается рост промышленного производства, экспорт на подъеме. Это отражается на биржевой торговле. Функции биржи заключаются в оказании помощи белорусским производителям в закупке дешевого качественного сырья и продажи готового товара за рубеж, в расширении географии экспорта", - резюмировал Роман Янив.-0-