Kronospan инвестирует в расширение производства металлоконструкций в СЭЗ "Могилев" более 10 млн евро

2 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Австрийский холдинг Kronospan инвестирует в расширение производства металлоконструкций в 2018 году в СЭЗ "Могилев" более 10 млн евро, сообщили корреспонденту БЕЛТА в холдинге.

На свободных площадях ИООО "Кроноспан ОСБ" (резидент СЭЗ "Могилев", специализируется на выпуске плит ОСП для строительной и мебельной промышленности) будет построено два цеха по выпуску металлоконструкций и грузовых контейнеров. Для Kronospan это новые направления работы, но данная продукция востребована сегодня на рынке и, в первую очередь, в самом холдинге. В декабре прошлого года введен в эксплуатацию первый цех производства металлоконструкций, которые используются при строительстве производственных зданий, складов, крупных торговых объектов и т.д. В этом году принято решение его расширить и ввести в строй еще одну аналогичную линию мощностью 500 т металлоконструкций в месяц.

Рядом будет налажено производство грузовых контейнеров для различных транспортных средств: автомобилей, вагонов, судов, самолетов. Они будут приспособлены для механизированной погрузки-выгрузки и перегрузки с одного вида транспорта на другой.

На новых производствах в течение 2018-2019 годов планируется создать порядка 100 рабочих мест.

В настоящее время австрийский холдинг Kronospan является ведущим производителем древесных плит и напольных ламинированных покрытий. Холдинг объединяет 28 производств в 24 странах мира, на которых работает около 12 тыс. человек. Объемы продаж концерна достигают 2,7 млрд евро в год. В СЭЗ "Могилев" в настоящее время Kronospan создал три производства: по выпуску плит ОСП в ИООО "Кроноспан ОСБ"; карбамидоформальдегидных и фенолформальдегидных смол и компонентов в ООО "Кронохем"; металлоконструкций в ООО "Кроноспан Стил Констракшэнс".-0-