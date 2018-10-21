Крутой: количество занятых в сегменте МСП к 2030 году может составить 2 млн

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество занятых в сегменте малого и среднего бизнеса к 2030 году может составить 2 млн. Такие данные в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" привел министр экономики Дмитрий Крутой, комментируя недавно утвержденную Стратегию развития малого и среднего предпринимательства на период до 2030 года, сообщает БЕЛТА.

"Министерство экономики считает, что вместо количественной цифры гораздо важнее качественное наполнение. И те положительные процессы, которые происходят у нас в сегменте малого и среднего бизнеса в последние два года показывают, что именно на качественные параметры мы должны ориентироваться в первую очередь" , - сказал министр. Он пояснил, стратегия направлена на достижение ряда задач. Первое - это налоговые поступления в бюджет, доходы от этого сегмента экономики. Сегодня доля МСП составляет 34%, а по итогам года может увеличиться до 36%. Второй важный момент - это экспорт. По экспорту товаров малые и средние предприниматели обеспечивают 36%, по услугам - 39%. "Третье важное направление - это количество занятых. В этом сегменте экономики в настоящее время работает 1,3 млн. человек. Ожидаем, что к концу стратегии, по оптимистическим оценкам Минэкономики, эта цифра увеличится до 2 млн занятых. Для этого, конечно, нужно создавать и формировать соответствующие условия", - добавил Дмитрий Крутой.

Говоря о структуре МСП, министр отметил, что сейчас пропорция распределилась так: 30% - сфера производства, 70% - услуг. "В принципе мы можем сказать, что это структура будущей экономики Беларуси в целом, потому что сегодня все развитые страны мира имеют примерно такие пропорции. Поэтому если говорить о сфере производства, то большому счету все наши традиционные отрасли могут вырасти за счет сегмента МСП. Если взять сельское хозяйство, то это, безусловно, развитие фермерства, особенно в районах, находящихся в сложном экономическом положении, где нет крупных промышленных производств, но есть очень большая частная инициатива в этом сегменте", - продолжил глава ведомства.

По его словам, сфера услуг - это ключевой драйвер. К примеру, транспортная отрасль в сегменте МСП имеет более $1 млрд выручки, но потенциал, который можно обеспечить в ближайшие годы, составляет минимум $2-3 млрд. В IT-сфере тоже работают частные компании, добавил Дмитрий Крутой. Причем доля этого сегмента в ВВП растет: сейчас она составляет 3,7%, хотя еще несколько лет назад была меньше 1%.

Кроме того, планируется переформатировать работу центров по развитию предпринимательства, продолжил он. В настоящее время в Беларуси функционирует 101 центр поддержки предпринимательства и 26 инкубаторов. "Конечно, конкретной работой с предпринимателями они занимались очень вяло и недостаточно. Поэтому переформатировать их работу - это сейчас задача номер один, - отметил министр. - Вырабатывается подход о создании координирующей ассоциации, агентства. И уже в первой половине следующего года мы выйдем на концепт работы этой структуры".

Стратегия развития малого и среднего предпринимательства "Беларусь - страна успешного предпринимательства" на период до 2030 года принята для повышения экономической свободы предпринимательства и увеличения его вклада в социально-экономическое развитие страны, формирования конкурентной среды и обеспечения равных условий хозяйствования для субъектов различных форм собственности. Документ определяет приоритетные направления на среднесрочную и долгосрочную перспективу, основные задачи и принципы совершенствования государственного регулирования и поддержки развития предпринимательства.

Реализация стратегии планируется в два этапа: переходный этап - 2018-2020 годы (совершенствование институциональной базы и инфраструктуры), основной этап - 2021-2030 годы (создание и функционирование конкурентоспособного и адаптивного предпринимательского сектора национальной экономики). В результате реализации стратегии при согласованных действиях госорганов и бизнеса долю субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме валовой добавленной стоимости планируется довести к 2030 году до 50%.-0-