Кухарев возглавил оргкомитет по подготовке совещания о повышении эффективности стройкомплекса

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оргкомитет по подготовке и проведению республиканского семинара-совещания о повышении эффективности строительного комплекса создан распоряжением премьер-министра от 25 сентября 2018 года № 281р, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.
Возглавил оргкомитет заместитель премьер-министра Владимир Кухарев. Оргкомитету поручено разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению республиканского семинара-совещания, обеспечивать координацию работы задействованных в нем госорганов, а также контролировать его выполнение.
При необходимости оргкомитет может привлекать к работе руководителей и специалистов республиканских органов госуправления, облисполкомов, Минского горисполкома и других организаций.
Как сообщалось, семинар-совещание по стройкомплексу пройдет в ноябре. Запланирован отчет правительства об исправлении ситуации в отрасли с представлением конкретных предложений по ее дальнейшему развитию.-0-
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