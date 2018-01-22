Курсы повышения квалификации для руководителей белорусских стройкомпаний открылись в Ланьчжоу

22 января, Ланьчжоу /БЕЛТА - Синьхуа/. Курсы повышения квалификации для руководящих работников белорусских строительных предприятий открылись в китайском городе Ланьчжоу, административном центре провинции Ганьсу (КНР).

Обучение проходят более 20 официальных представителей и руководителей строительных компаний из Беларуси. Организатором 12-дневних курсов выступает народное правительство провинции Ганьсу.

Как отметил замминистра архитектуры и строительства Беларуси Александр Сидоров, строительные компании провинции обладают богатым опытом и высоким профессионализмом, а организация курсов позволит сторонам наладить еще более продуктивное деловое сотрудничество. По его словам, благодаря ускорению строительства "Одного пояса и одного пути" Беларусь и Китай активизируют взаимодействие в экономике, торговле, культуре и здравоохранении.

В последние годы предприятия провинции Ганьсу активно участвуют в реализации проекта Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" и сотрудничают с Беларусью в сфере логистики, туризма, строительства инфраструктуры.-0-