Лазерное оборудование и дизельные двигатели начнут производить в "Великом камне" в этом году

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лазерное оборудование и дизельные двигатели начнут производить в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" в 2018 году, сообщил сегодня журналистам первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев, передает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в "Великом камне" состоялась торжественная церемония открытия научно-исследовательского и производственного центра суперконденсаторов. Проект реализует ООО "Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развитие". "Это первое серийное производство, которое открылось в индустриальном парке. Ожидаем, что до конца года будут введены еще два производства - лазерного оборудования и дизельных двигателей. Первое строит американский инвестор, второе - ООО "МАЗ-Вейчай", - сказал Кирилл Коротеев.
Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" представляет собой территориальное образование площадью 112,5 кв. км с особым правовым режимом для обеспечения комфортных условий ведения бизнеса. На сегодня в индустриальном парке 37 резидентов.-0-
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