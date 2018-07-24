Леонид Заяц рассказал о финоздоровлении проблемных предприятий АПК

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц рассказал в интервью "Сельской газете" о финансовом оздоровлении проблемных предприятий агропромышленного комплекса Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Несмотря на сложности, есть прогресс в финансовом оздоровлении хозяйств. 323 из них подлежали досудебному оздоровлению, 40 присоединили к другим сельхозпредприятиям. Из оставшихся 283 - 48 восстановили платежеспособность, 78 улучшили, у 118 она не изменилась. Это больше половины. У части (118) ситуация осталась прежней, у некоторых она даже ухудшилась", - сказал Леонид Заяц.

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложенные правительством подходы по внедрению нового механизма финансового оздоровления проблемных предприятий АПК. Разработан проект указа, который позволит организациям АПК входить в специальный режим финансового оздоровления без применения судебных процедур. Соответствующими полномочиями наделят председателей райисполкомов. Проектом указа предусмотрен ряд механизмов для финансового оздоровления сельскохозяйственных организаций, имеющих и приобретающих устойчивый характер неплатежеспособности. "Восстановившие платежеспособность будут выведены из списка по оздоровлению. Но льготы, предусмотренные для них указом №253, сохраняются. Чтобы, как говорится, могли твердо стать на ноги. А с остальными предполагается уже работать по новым принципам, которые предусмотрены проектом подготовленного нормативного документа", - отметил министр.

Он подчеркнул, что председатели райисполкомов должны взять под личный контроль работу проблемных хозяйств, чаще бывать там и принимать необходимые решения. "По каждому неплатежеспособному сельхозпредприятию должен быть разработан бизнес-план, который предстоит защитить на комиссии по предупреждению экономической несостоятельности (банкротства). Он должен быть реалистичным, позволяющим со временем выйти на показатели, обеспечивающие восстановление платежеспособности хозяйства. Также предусмотрены новые инструменты оздоровления. В частности, отсрочка по выплате финансовых обязательств на 3 года с последующей рассрочкой на 5 лет, а также обмен долгов на акции, мировое соглашение", - рассказал Леонид Заяц.

В распоряжении местной власти будет еще один вариант финансового оздоровления - передача хозяйств в доверительное управление. "Например, по соседству с неплатежеспособным находится устойчивое сельхозпредприятие. Объединение их связано с определенными сложностями и даже риском. Ведь в этом случае надо брать на себя чужие обязательства. При доверительном управлении хозяйство переходит в ведение соседа без долгов. Успешное помогает проблемному более эффективно вести производство, чтобы увеличить доходы, прибыль и за счет дополнительных денег рассчитываться с долгами", - пояснил министр. А если в районе не найдется желающего взять хозяйство в доверительное управление, для помощи неплатежеспособным хозяйствам областные и районные исполнительные комитеты смогут создавать специальные финансовые фонды. Из них деньги будут поступать на запчасти, топливо, минеральные удобрения и т.д., но с обязательным возвратом после реализации произведенной продукции.

Министр также обратил внимание на то, что при новых подходах не будет антикризисных управляющих. "Практика показала: среди антикризисных управляющих много толковых специалистов. Но не все они знают специфику отрасли. Одно дело - разобраться с проблемами фабрики или завода, продать имущество и рассчитаться с долгами. И совсем иное - сельхозпредприятие, у которого скотом и машинами нельзя рассчитываться. Задача проблемных хозяйств - увеличить производство и реализацию продукции, пополнить банковский счет, чтобы рассчитаться с долгами и выйти на устойчивое развитие. Поэтому председатель райисполкома вправе решать, кому этим заниматься: действующему руководителю или новому", - добавил он.-0-