Леонид Заяц: в вопросах поставок продовольствия в Россию нужно увязывать экономические интересы двух стран

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В вопросах поставок белорусского продовольствия в Россию нужно увязывать экономические интересы двух стран, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Сегодня в Москве прошли переговоры по поставкам белорусских продуктов в Россию. "Между нашими делегациями состоялся очень конструктивный разговор на предмет поставок белорусской молочной продукции на российский рынок. Наши подходы в этой части должны быть идентичны, чтобы обеспечить экономические интересы производителей и переработчиков молока. Мы условились, что более детально и глубоко рассмотрим определенные моменты, касающиеся экономической эффективности белорусского рынка, российского рынка, обеспечим паритетную реализацию нашей продукции на российском рынке. У Беларуси есть возможность поставлять то количество продукции, которое необходимо для России. А Россия в свою очередь обеспечит продвижение нашей продукции на своем рынке. Но все это необходимо таким образом увязать, чтобы ни в коем случае не навредить экономическим интересам ни России, ни Беларуси", - сказал Леонид Заяц.

По словам министра, во время переговоров обсуждались балансы взаимных поставок продовольствия, ассортимент поставляемой продукции. Следующий этап переговоров пройдет на будущей неделе в Минске.-0-