Льготы по указу №345 предлагается предоставить арендодателям торговых объектов на селе

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Льготы по указу №345 "О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания" предлагается предоставить арендодателям торговых объектов в сельской местности. Об этом сообщил журналистам первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас отрабатывается предложение о внесении изменений в указ №345 в части распространения льгот для арендодателей на территории сельской местности при использовании объектов в качестве торговых и объектов общественного питания", - сказал Артур Карпович.

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