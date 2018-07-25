Льготы по указу №345 предлагается предоставить арендодателям торговых объектов на селе

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Льготы по указу №345 "О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания" предлагается предоставить арендодателям торговых объектов в сельской местности. Об этом сообщил журналистам первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович, передает корреспондент БЕЛТА.
"Сейчас отрабатывается предложение о внесении изменений в указ №345 в части распространения льгот для арендодателей на территории сельской местности при использовании объектов в качестве торговых и объектов общественного питания", - сказал Артур Карпович.
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