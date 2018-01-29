Лимит объема эмиссии облигаций Банка развития в 2018 году составит Br225 млн

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лимит объема эмиссии облигаций открытого акционерного общества "Банк развития Республики Беларусь" на 2018 год определен в сумме Br225 млн. Соответствующее решение закреплено в совместном постановлении Совета Министров и Национального банка от 25 января 2018 года №56/1, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.
Данный показатель определяется ежегодно. В 2017 году лимит объема эмиссии облигаций банка был определен в размере Br217 млн.
Банк развития занимается профессиональной деятельностью по ценным бумагам с 2013 года. В соответствии с Налоговым кодексом доходы, полученные от реализации и погашения облигаций Банка развития, включая процентный доход, налогом не облагаются. Республика Беларусь несет субсидиарную ответственность по обязательствам Банка развития, возникающим в связи с выпуском, обращением и погашением облигаций банка.-0-
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