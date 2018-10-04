Лизинговые компании обязаны будут информировать клиентов о начисленных штрафах за нарушение договора

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правила осуществления лизинговой деятельности совершенствуются в Беларуси. Они утверждены в новой редакции постановлением правления Национального банка от 19 сентября 2018 года №417, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

Данное решение принято для развития лизинговой деятельности, повышения защиты прав и законных интересов лизингополучателей и лизинговых компаний, а также с учетом практики реализации сделок лизинга, пояснили в Нацбанке.

Новая редакция правил подготовлена с учетом информации, полученной из обращений лизинговых организаций, лизингополучателей и Ассоциации лизингодателей.

В числе изменений, предусмотренных новой редакцией правил, - обязательное информирование лизинговой компанией лизингополучателей о размере начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей по договору лизинга. Эта мера позволит избежать нарастания штрафных санкций в отношении лизингополучателей - физических лиц за нарушение ими условий договора лизинга.

Урегулированы также вопросы снижения невозмещенной контрактной стоимости предмета лизинга (например, автомобиля) и, следовательно, обязательств по договору лизинга лизингополучателя - физического лица на сумму полученного лизинговой компанией от страховой компании страхового возмещения, например при ДТП, после которого использование предмета лизинга невозможно. Это, с одной стороны, обеспечит компенсацию имущественных потерь добросовестного лизингополучателя, с другой стороны, позволит лизингодателю избежать убытков от такой сделки.

В новой редакции правил упрощена процедура оформления перехода к лизингополучателю права собственности на предмет лизинга после исполнения всех обязательств по договору. С момента вступления правил в силу станет возможно оформление этого факта лизингодателем в одностороннем порядке.

Кроме того, для лизинговых организаций предоставляется возможность оформления в одностороннем порядке возврата предмета лизинга в случаях досрочного расторжения договора в связи с неисполнением лизингополучателем своих обязанностей по этому договору.

Постановление №417 вступает в силу с 5 января 2019 года. При этом действие новых правил будет распространяться только на вновь заключаемые договоры лизинга. Договоры, заключенные до вступления правил в силу, не требуют внесения изменений и действуют до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.-0-