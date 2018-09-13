13 сентября, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Локализация производства на "БЕЛДЖИ" достигла 50%, сообщил в интервью БЕЛТА и.о. генерального директора предприятия Геннадий Свидерский.

"Мы вышли на уровень 50% локализации, и это благодаря тому, что рядом с "БЕЛДЖИ" появились новые заводы - по производству силовых агрегатов, радиаторов, сидений. "Белшина" поставляет шины. Аккумуляторы белорусского и российского производства. Из Китая получаем половину комплектующих, в том числе металлические заготовки, из которых затем свариваем кузова. Прорабатывается вопрос локализации других компонентов", - отметил Геннадий Свидерский.

Конвейер на предприятии настроен таким образом, что на одной и той же линии можно партиями выпускать все три модели автомобилей - Geely Atlas (NL3), Geely Еmgrand X7 (NL4), Geely Еmgrand 7 (FE3). Предварительно проводится маркетинговое исследование, формируется портфель заказов, потом портфель закупки для российского и белорусского рынков.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-