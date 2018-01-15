Лучшие товары 2017 года определены в Беларуси

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лауреатами конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь" 2017 года признано 263 товара, выпускаемых 154 организациями, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

В номинации "Продовольственные товары" победителями стали 172 товара 83 организаций. Лучшими промышленными товарами для населения и изделиями народных промыслов определено 32 товара-победителя 27 предприятий; в номинации "Продукция производственно-технического назначения" - 51 товар-лауреат 39 организаций. В номинации "Услуги населению" звания лауреата конкурса удостоены 8 организаций.

Статус "Новинка года", учрежденный с целью стимулирования выпуска новых видов продукции, улучшения ее характеристик и свойств, применения современных технологий и материалов, присужден 37 товарам различного назначения.

Награды "Лучший в отрасли" присуждены 11 организациям, набравшим наибольшее количество баллов в отдельном отраслевом направлении. Их обладателями стали ОАО "Савушкин продукт", Волковысский мясокомбинат, Брестский ликеро-водочный завод "Белалко", Минскхлебпром хлебозавод №2, СОАО "Коммунарка" (Минск), Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, ОАО "Красносельскстройматериалы", ОАО "Гродно Азот", Гомельский завод литья и нормалей, Могилевский завод лифтового машиностроения, Гродненский областной клинический перинатальный центр.

Специальная награда "Лучший в регионе" присуждена 25 предприятиям, которые набрали наибольшее количество баллов в своем регионе в рамках конкретной номинации конкурса.

Диплома "Стабильное качество" удостоены 34 организации, товары которых становились лауреатами конкурса пять и более раз подряд. Сами организации подтверждали должное качество продукции или услуги в течение не менее года, предшествующего проведению конкурса; имеют сертифицированные системы менеджмента, соответствующие требованиям СТБ ISO 9001, СТБ ИСО 14001, СТБ 18001 и др., а также были лауреатами различных конкурсов в области качества. В их числе - ОАО "Савушкин продукт", Пружанский молочный комбинат, волковысское ОАО "Беллакт", Поставский молочный завод, Слуцкий комбинат хлебопродуктов, Витебский мясокомбинат, СП ОАО "Спартак", СООО "Белвест", ОАО "Моготекс", ОДО "Беллесизделие", ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания", СООО "Бел-Пласт Интернэшнл" (Лида), ОАО "Гомсельмаш" и другие.

Конкурс "Лучшие товары Республики Беларусь" проводится в два этапа. На первом (областном) конкурсными комиссиями определяются товары-финалисты и среди них товары, претендующие на присуждение статуса "Новинка года", а также претенденты для присуждения специальной награды "Лучший в регионе". При этом оцениваются все аспекты деятельности организации, оказывающие влияние на качество продукции (производственно-технологические, социальные, товарно-финансовые, нормативно-метрологические, информационно-рекламные, а также в области энергосбережения и безопасности). На втором этапе конкурса (республиканском) конкурсная комиссия принимает решение о присуждении товарам звания лауреата и статуса "Новинка года", а конкурсантам - специальных наград "Лучший в отрасли" и "Лучший в регионе", диплома "Стабильное качество".

При подведении окончательных итогов конкурса республиканская конкурсная комиссия учитывала отзывы потребителей, поступившие в отношении организаций и их продукции и услуг, которые успешно прошли первый (областной) этап конкурса и стали финалистами. За время проведения опроса в рамках конкурса 2017 года было получено 11 835 голосов потребителей (10 986 - "нравится" и 849 - "не нравится"). При этом каждый потребитель смог принять участие в голосовании только один раз.

Организациям, товары которых удостоены звания лауреата, будут вручены дипломы и предоставлено право размещения логотипа конкурса на товарах и их упаковке, а также в документации и рекламных материалах.-0-