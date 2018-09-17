Маркировка пищевых продуктов в ЕАЭС станет легче читаемой и более понятной

17 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Маркировка пищевых продуктов в Евразийском экономическом союзе станет легче читаемой и более понятной. Это предусмотрено принятыми Советом Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) изменениями в технический регламент ЕАЭС "Пищевая продукция в части ее маркировки", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Совет ЕЭК уточнил требования к маркировке продуктов, что обеспечит лучшую читаемость и восприятие информации на потребительских упаковках, - отметили в пресс-службе. - В частности, уточнены критерии понятий "легкочитаемость", "понятность", определены требования к высоте шрифта, которым указываются отдельные сведения при маркировке пищевой продукции, введены требования к размещению на упаковке сведений о придуманном названии пищевой продукции. Например, сведения о дате изготовления и сроке годности указываются шрифтом высотой не менее 2 мм строчной буквы".

Критериями легкочитаемости являются четкость и разборчивость используемого в маркировке шрифта, а также контраст между цветом фона и цветом нанесенной на него информации, обеспечивающие возможность ее прочтения без применения специальных оптических приспособлений (за исключением очков или контактных линз). Критерий "понятности" - однозначность передачи смысла информации о продукте в форме текста либо текста и изображения.

"Предусмотрен срок введения в действие изменений, вносимых в техрегламент, - по истечении 180 календарных дней с даты их официального опубликования. Также для плавного перехода на новую упаковку предполагается переходный период - не менее 24 месяцев со дня вступления в силу изменений в техрегламент ЕАЭС", - добавили в ЕЭК.-0-