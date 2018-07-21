МАРТ: госрегулирование цен на сахар не создает барьеров для входа на рынок производителей из ЕАЭС

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Введение временного государственного регулирования цен на сахар не создает барьеров для входа на рынок Беларуси производителей из стран ЕАЭС. Такая информация размещена на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли, сообщает БЕЛТА.

Государственное регулирование цен на сахар введено постановлением МАРТ от 4 декабря 2017 года №60 "Об установлении предельных минимальных цен на сахар белый кристаллический", срок действия которого истек 15 июля 2018 года. По ходатайству концерна "Белгоспищепром" министерство приняло постановление от 17 июля 2018 года №56 "О государственном регулировании цен на сахар белый кристаллический", которым продлен срок госрегулирования цен на сахар до 23 декабря 2018 года включительно.

"Введение временного государственного регулирования цен на сахар не создает барьеров для входа на рынок Беларуси хозяйствующих субъектов государств - членов ЕАЭС и не приводит к сокращению числа субъектов рынка в целом", - говорится в сообщении.

По информации концерна "Белгоспищепром", введение в действие постановления №60 позволило устранить диспаритет и выровнять цены на сахар белый кристаллический. Принятые меры за короткий период времени (с 17 января 2018 года) позволили стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.-0-