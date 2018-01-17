МАРТ опубликовал перечень победителей конкурса на импорт алкоголя в 2018 году

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли опубликовало перечень победителей конкурса на определение юридических лиц, обеспечивающих реализацию исключительного права государства на импорт алкогольной продукции в 2018 году, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт МАРТ.

Всего в перечне около 30 юридических лиц, в том числе ООО "Табак-инвест", иностранное унитарное предприятие "БелВиллесден", ОАО "Белбакалея", унитарное предприятие "Белкоопвнешторг Белкоопсоюза", ООО "Завод Бульбашъ", ЗАО "Минский завод виноградных вин", РУП "Белтаможсервис", ООО "Евроторг".

Открытый конкурс на определение импортеров алкогольной продукции с правом ее ввоза в Беларусь в 2018 году был объявлен в сентябре 2017 года.-0-