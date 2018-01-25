МАРТ пояснил порядок госзакупок сахара

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли пояснило порядок осуществления государственных закупок сахара. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте МАРТ, сообщает БЕЛТА.

В МАРТ отметили, что законодательством о государственных закупках, в частности п.7 ст.25 соответствующего закона, предусмотрены случаи, при которых может быть изменена цена договора. Одним из таких случаев является изменение законодательства.

17 января 2018 года вступило в силу постановление №60, которым предусмотрен запрет на реализацию сахара белого кристаллического ниже предельных минимальных отпускных и розничных цен, установленных данным документом. Запрет действует по 16 апреля 2018 года включительно.

Так, в случае, если процедура государственной закупки по приобретению сахара проведена до 16 января 2018 года включительно, соответственно, цена предложения участника была сформирована без учета требований постановления №60, следовательно, к моменту заключения договора на государственную закупку либо в ходе его исполнения (с 17 января 2018 года) цена сахара подлежит приведению к уровню цен для целей, указанных в договоре или ином документе, определяющем уровень цены поставки. При этом в МАРТ отметили, что цена на сахар для розничной торговли, указанная в постановлении №60, не распространяется на отношения, связанные с заключением и (или) исполнением договоров на государственную закупку.

В случае, если процедуры государственных закупок начаты, а предложения участников поданы 17 января 2018 года и позднее, то цена договора на поставку сахара должна быть не ниже предельных минимальных цен, предусмотренных постановлением №60. При этом, учитывая тот факт, что требования к ценам на сахар действуют в течение 90 дней, а договор на государственную закупку может быть заключен на год, то пересчет цены договора на поставку сахара в порядке, предусмотренном постановлением №60, может быть осуществлен в период действия данного постановления. После прекращения действия документа сахар подлежит поставке по цене, предлагаемой участником при проведении процедуры государственной закупки, то есть по цене, по которой поставщик был признан участником-победителем.

В том случае, если заказчиком заключен договор в объеме квартальной потребности в сахаре и его исполнение осуществляется в период действия постановления №60, то цена договора также подлежит приведению к уровню цен, установленному в соответствии с данным постановлением. Если исполнение договора в объеме квартальной потребности в сахаре осуществляется, к примеру, в последний месяц действия постановления №60, то пересчету подлежит только тот объем сахара, поставка которого будет производиться в период действия данного документа.-0-