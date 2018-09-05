5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. МАРТ провел расследование по поводу резкого роста цен на мясо птицы. Об этом заявил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец сегодня в пресс-центре БЕЛТА.

"Что касается мяса птицы, антимонопольное расследование мы уже практически завершили. Сейчас по закону мы дали возможность заинтересованным ознакомиться с материалами дела, которые обратились в МАРТ. После этого мы выносим материалы на комиссию", - сказал Иван Вежновец.

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