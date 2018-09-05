5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. МАРТ провел расследование по поводу резкого роста цен на мясо птицы. Об этом заявил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец сегодня в пресс-центре БЕЛТА.
"Что касается мяса птицы, антимонопольное расследование мы уже практически завершили. Сейчас по закону мы дали возможность заинтересованным ознакомиться с материалами дела, которые обратились в МАРТ. После этого мы выносим материалы на комиссию", - сказал Иван Вежновец.
/Будет дополнено/.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4336 BYN
|2.445 BYN
|2.455 BYN
|USD
|2.1028 BYN
|2.117 BYN
|2.127 BYN
|RUB
|3.0823 BYN
|3.094 BYN
|3.1 BYN