МАРТ разъяснил применение отдельных норм постановления о предельных минимальных ценах на сахар

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси разъяснило применение отдельных норм постановления МАРТ от 4 декабря 2017 года №60 "Об установлении предельных минимальных цен на сахар белый кристаллический", сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Постановление вступает в силу с 17 января 2018 года и действует по 16 апреля 2018 года включительно. Реализация сахара ниже предельных минимальных отпускных и розничных цен, установленных документом, не допускается.

Применение цен на сахар с учетом скидок (акционные распродажи, дисконтные карты, карты лояльности и др.) ниже предельных минимальных отпускных и розничных цен также не допускается. Отпускные и розничные цены на остатки сахара, находящиеся в торговой сети на 17 января 2018 года, подлежат приведению к уровню цен в соответствие с приложениями 1 и 2 постановления.

Ограничение предельной максимальной торговой надбавки (с учетом оптовой надбавки) в размере 15% обязательно к применению на вновь поступивший ассортимент с 17 января 2018 года. Реализация сахара по договорам, заключенным до вступления в силу постановления №60, осуществляется с 17 января по ценам с соблюдением норм постановления №60. Новые договоры заключаются, в том числе в ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа", в соответствии с положениями постановления №60.

Требования документа не применяются при установлении цен на сахар в мелкой расфасовке (20 г и менее). При оформлении сопроводительных документов субъекты хозяйствования должны указывать информацию, необходимую для формирования цены (отпускную цену, процент оптовой надбавки (скидки) и иную информацию по структуре цены) с соблюдением установленных ограничений.

Как сообщалось ранее, постановление вводит временное государственное регулирование на сахар белый кристаллический путем установления предельных минимальных цен и предельной максимальной торговой надбавки на сахар белый в размере 15%. Так, отпуская цена франко-отправления (без НДС) на сахар белый кристаллический, производимый (ввозимый) и (или) реализуемый на территории Беларуси для целей, не связанных с промышленной переработкой, установлена в размере Br1,19 за 1 кг, отпускная цена франко-назначения (без НДС) - Br1,22 за 1 кг. Розничная цена (с НДС) определена в Br1,5 за 1 кг.

Отпуская цена франко-отправления (без НДС) на сахар белый кристаллический, производимый (ввозимый) и (или) реализуемый на территории Беларуси для целей промышленной переработки и упакованный в мешки по 50 кг, мягкие специализированные контейнеры, установлена в размере Br1,1 за 1 кг, отпускная цена франко-назначения (без НДС) - Br1,12 за 1 кг; на сахар, отпускаемый бестарно, - Br1,06 и Br1,08 соответственно.

Регулирование цен на сахар белый кристаллический вводится в связи с резким ростом импорта, сокращением спроса на отечественный сахар и значительным снижением объемов его производства.-0-