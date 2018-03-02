МАРТ: ситуация с ценами на молочном рынке под контролем

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с ценами на молочном рынке под контролем, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович после отчета правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня во время отчета поднималась тема роста цен на молочную продукцию по итогам 2017 года выше темпов инфляции. Владимир Колтович пояснил, что данная ситуация находится под контролем. По его словам, цены на сельхозпродукцию в странах ЕАЭС постепенно выравниваются, и даже если посмотреть индекс закупочных цен в России и Беларуси в 2017 году, то в РФ они были выше.

"Эта ситуация абсолютно подконтрольна. Мы проанализировали товарный рынок производителей молока, компании внесены в реестр доминантов, в ближайшее время предложим заключить соглашение, которое является обязательным для субъектов хозяйствования. Скорее всего, предложим установить способ регулирования в привязке к инфляции. Если кому-то нужно будет повысить цены (возможно, при инвестициях), то мы будем к этому подходить индивидуально", - заключил Владимир Колтович.

В целом МАРТ в 2017 году проанализировал более 100 товарных рынков, в реестр доминантов включено более 130 предприятий.-0-