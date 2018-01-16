МАРТ установил предельные минимальные цены и торговую надбавку на сахар

16 января, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли постановлением от 4 декабря 2017 года №60 установило предельные минимальные цены и торговую надбавку на белый сахар. Документ опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

"Постановление вводит временное государственное регулирование на сахар белый кристаллический путем установления предельных минимальных цен и предельной максимальной торговой надбавки на сахар белый в размере 15%", - пояснили в министерстве.

Так, отпуская цена франко-отправления (без НДС) на сахар белый кристаллический, производимый (ввозимый) и (или) реализуемый на территории Беларуси для целей, не связанных с промышленной переработкой, установлена в размере Br1,19 за 1 кг, отпускная цена франко-назначения (без НДС) - Br1,22 за 1 кг. Розничная цена (с НДС) определена в Br1,5 за 1 кг.

Отпуская цена франко-отправления (без НДС) на сахар белый кристаллический, производимый (ввозимый) и (или) реализуемый на территории Беларуси для целей промышленной переработки и упакованный в мешки по 50 кг, мягкие специализированные контейнеры, установлена в размере Br1,1 за 1 кг, отпускная цена франко-назначения (без НДС) - Br1,12 за 1 кг; на сахар, отпускаемый бестарно, - Br1,06 и Br1,08 соответственно.

Как отметили в министерстве, приложением №19 Договора о Евразийском экономическом союзе определена возможность введения государствами-членами государственного ценового регулирования на товарных рынках, не находящихся в состоянии естественной монополии, исходя из соображений национальной безопасности. А в соответствии с постановлением Совета Министров от 10 марта 2004 года №252 "О Концепции национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь" сахар относится к одному из параметров национальной продовольственной безопасности.

Указом от 25 февраля 2011 года №72 "О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь"» на МАРТ возложены полномочия по регулированию цен (тарифов) на социально значимые товары (работы, услуги) по перечню, определяемому Советом Министров.

На основании постановления Совета Министров от 17 января 2014 года № 35 "Об утверждении перечней социально значимых товаров (услуг), цены (тарифы) на которые регулируются государственными органами, и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь" МАРТ вправе регулировать цены на сахар белый кристаллический не более 90 дней в течение одного года.

Регулирование цен на сахар белый кристаллический вводится в связи с резким ростом импорта, сокращением спроса на отечественный сахар и значительным снижением объемов его производства.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует в течение 90 дней.-0-