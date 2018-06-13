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МАРТ выступает против монополизации рынка розничной торговли

Экономика 13.06.2018 | 13:10
Фото из архива
Фото из архива

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли выступает против монополизации рынка розничной торговли. Об этом заявил сегодня министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович на заседании общественно-консультативного (экспертного) совета при МАРТ, передает корреспондент БЕЛТА.

На ОКС рассматривалось предложение ООО "Евроторг" о внесении изменений в закон о торговле в части инфраструктурного ограничения развития торговых сетей при достижении доли 20% в объеме розничного товарооборота продовольственных товаров. Торговая сеть предлагает увеличить эту долю до 35% или вообще убрать данную норму.

"Мы сейчас рассуждаем, что произойдет, если мы соглашаемся с увеличением доли инфраструктурного ограничения в 20% или отменой этой нормы. Мы за развитие торговых сетей и инфраструктуры, но против монополизации. У нас цифры по долям торговых сетей являются закрытыми, но могу сказать, что единственная сеть, которая приблизилась к порогу в 20%, - это "Евроторг". Далее идет сеть "Корона", которая имеет в 8 раз меньшую долю. Из этого можно сделать вывод, что вряд ли сегодня изменение этой нормы будет способствовать увеличению долей других сетей и увеличению конкуренции на рынке", - подчеркнул министр.

Владимир Колтович обратил внимание, что белорусские производители заявляют о проблемах с попаданием на полки сетевых магазинов. "От производителей требуют глубоких скидок по топ-позициям, а эти скидки потом не транслируются на покупателя. Кроме того, звучат жалобы на высокие торговые надбавки. То есть наблюдается усиление дискриминации поставщиков", - добавил он. Это подтвердили на заседании и представители концерна "Белгоспищепром".

Как отметил первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович, "Евроторг" - единственная торговая сеть, кто высказал предложение об изменении доли. "Ни бизнес-сообщества, ни Совет по развитию предпринимательства данных предложений на стадии подготовки и согласования проекта изменений в закон о торговле не вносили. Проект прошел согласование и сейчас находится на последней стадии рассмотрения", - сказал он.

По мнению МАРТ, в случае, если субъект занимает долю свыше 20%, присутствуют риски увеличения цен. "Кроме того, существуют риски по нарушению прав потребителей, если торговая сеть прекратит свою деятельность. Министерство выступает за баланс интересов: с одной стороны - это развитие розничной торговли, с другой - мы стоим на защите прав потребителей, и эта тема все-таки перетягивает. Здоровье и безопасность граждан должны быть на первом месте", - подчеркнул он.

Артур Карпович обратил внимание, что, согласно указу №345, на 37% территории Беларуси не применяется ограничение в 20%. "В соответствии с решением облисполкомов под данный указ попали свыше 15 тыс. сельских населенных пунктов. Если посмотреть, в какие сельские населенные пункты зашла указанная торговая сеть, - это всего 34 пункта. Этой сети есть где развиваться в сельской местности", - резюмировал он.

По данным Торгового реестра на 30 мая, из 626 продовольственных магазинов сети "Евроопт" только 96 (15,4%) расположены на территории сельских населенных пунктов.

Гендиректор ООО "Евроторг" Андрей Зубков также присутствовал на заседании общественно-консультативного совета. "Мы считаем, что в первую очередь надо заботиться об интересах населения. В этом случае можно говорить о том, что 20-процентный барьер затрагивает сегодня интересы населения малых городов до 50 тыс. населения и деревень. Это 23 тыс. деревень и 168 городов. И они сегодня живут без современного формата торговли. При этом цены в традиционных магазинах в деревнях на 30% дороже, чем в городе. То есть люди, которые зарабатывают меньше, вынуждены покупать продукты дороже", - обратил внимание он.

"У нас только в этом году более 40 коллективных обращений от граждан с просьбой открыть магазин. Более 90% опрошенных белорусов за последние три года говорят о том, что они хотят открытия магазина "Евроопт" в сельской местности. Такие исследования проводили ИАЦ, НАН Беларуси, международные компании - это сторонние уважаемые организации", - подчеркнул Андрей Зубков. При этом гендиректор ООО "Евроторг" отметил, что у компании есть сложности в работе с областными Советами депутатов, которые не спешат согласовывать открытие их торговых объектов в деревнях с населением до 2 тыс. человек.

Как сообщила исполнительный директор некоммерческого объединения "Ассоциация розничных сетей" Наталья Шаблинская, члены ассоциации после длительных дебатов пришли к единому мнению по поводу увеличения доли инфраструктурного ограничения. Сейчас в ассоциацию входят 15 крупных торговых сетей, из них 12 - продуктовые. За увеличение порога в 20% проголосовали 2 торговых сети ("Евроторг" и "Доброном"), 1 торговая сеть предложила переложить принятие этого решения на МАРТ, еще 9 - высказались против. "Мы прислали в МАРТ однозначный ответ: ассоциация против изменения этой нормы", - констатировала она.

Против поднятия порога в 20% высказался и сопредседатель союза юридических лиц "Республиканская конфедерация предпринимательства" Виктор Маргелов. "Сегодня мы должны принять решение, идем мы по пути развития крупных торговых сетей или идем в направлении развития малого и среднего предпринимательства. Это принципиальный вопрос, но мы категорические противники безразмерного развития одних субъектов за счет других. Мы уважаем крупные сети и считаем, что такие предприятия должны быть в этой стране, вопрос только меры и ответственности. Но необходимо такие решения принимать с учетом цельной стратегии развития торговли, где найдется место каждому", - подчеркнул он. Виктор Маргелов рассказал, что сейчас в Минэкономики разрабатываются предложения по формированию программы развития малого и среднего предпринимательства в сфере торговли. Большинством голосов на заседании ОКС было принято решение оставить в законе о торговле существующее инфраструктурное ограничение в 20%.-0-

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Теги
Министерство антимонопольного регулирования и торговли, продовольствие, товарооборот, торговля
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