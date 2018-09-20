Масштабная презентация ПВТ прошла в Сеуле

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабная презентация Парка высоких технологий прошла в Сеуле (Республика Корея). Разработчик декрета №8, юрист-международник Денис Алейников и директор компании "ЛВО" Олег Кондратенко рассказали о Беларуси как об IT-cтране на крупнейшем форуме Smart Cloud Show, сообщили БЕЛТА в ПВТ.

Денис Алейников презентовал международной аудитории инновации декрета №8. "Презентация декрета №8 и концепции регулирования блокчейн-бизнесов вызвала большой практический интерес в Корее. Корея, схожая по размеру страна, сейчас находится на пути реформ в ИТ и в раздумьях по концепции регулирования криптовалют. Корейцы постоянно находятся в поиске точек роста, креативных концепций для доминирования на азиатском рынке", - отметил Денис Алейников по итогам общения с корейской аудиторией на Smart Cloud Show.

Во время визита делегации ПВТ в Сеул состоялся ряд встреч с представителями южнокорейских IT-корпораций и бизнес-сообществом, среди которых крупнейший в Корее IT-интегратор Samsung SDS и телекоммуникационный холдинг Korea Telecom. Перспективы сотрудничества в области венчурного финансирования белорусская делегация обсудила с представителями Корейской ассоциации венчурного капитала и Корейской корпорацией венчурных инвестиций.

Резидент ПВТ - компания "ЛВО", которая является одним из лидеров в Беларуси по уровню IT-решений в банковской сфере и госсекторе, заинтересована в расширении географии поставок своих продуктов на азиатский рынок.

"Уже сегодня технологии блокчейн рассматриваются в качестве рабочих инструментов компании. С их применением мы повысили эффективность и существенно нарастили стойкость созданных решений при работе в агрессивном окружении. Цифровая реальность изменяет привычные бизнес-процессы, а наши новые продукты кардинально повышают международную конкурентоспособность белорусского IT-сектора", - подчеркнул директор компании "ЛВО" Олег Кондратенко во время встречи с корейскими коллегами.

Организаторы и участники IT-форума проявили большой интерес к Парку высоких технологий и декрету "О развитии цифровой экономики". Представители южнокорейской юридической компании HMP Law на встрече с делегацией ПВТ отметили, что реализованные в Беларуси подходы к регулированию сферы криптовалют и блокчейна привлекли серьезное внимание корейского криптобизнеса.

"Корейские юристы уже давно размышляют, как изложить технические аспекты блокчейн-экономики юридическим языком, и пока не нашли решения. Те правовые конструкции, которые использованы в белорусском декрете для описания терминов и процессов блокчейн-экономики, вызывают у корейских экспертов неподдельный восторг. Мы не раз слышали от участников IT-форума, что наш цифровой декрет - один из самых передовых в мире", - отметил по итогам переговоров начальник отдела общественной информации и международного сотрудничества администрации ПВТ Кирилл Залесский.

Форум Smart Cloud Show организуется интернет-изданием ChosunBiz, входящим в состав крупнейшего в Республике Корея медиахолдинга Chosun Media Group. Целевая аудитория мероприятия - представители крупных компаний, экспертных кругов и разработчиков в сфере ИТ. Форум собрал более тысячи участников из профильных компаний.-0-

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