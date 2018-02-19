Масштабная выставка белорусских производителей пройдет в апреле в Киеве

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка белорусских производителей Made in Belarus пройдет в Киеве с 11 по 14 апреля, сообщили БЕЛТА в выставочном унитарном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

Выставка станет самым масштабным выставочным мероприятием Беларуси в Украине за последние несколько лет. Организатором выступает Белорусская торгово-промышленная палата, выставочным оператором - "Белинтерэкспо". Выставка организуется при поддержке посольства Беларуси в Украине и Торгово-промышленной палаты Украины.

В крупнейшем выставочном комплексе Украины киевском "Международном выставочном центре" будут представлены ведущие белорусские бренды машиностроения и нефтехимии, в сфере транспорта и логистики, сельского хозяйства и продуктов питания, деревообработки и строительных материалов, легкой промышленности, медицины и фармацевтики, информационных технологий, туризма.

На коллективном стенде концерна "Белнефтехим" будут представлены такие подведомственные предприятия, как ОАО "Гродно Азот" (полиамидные нити и композиционные материалы), ОАО "Нафтан" (акриловые волокна, полиэтилен, малотоннажная химия), ОАО "Могилевхимволокно" (синтетические волокна и нити, полиэфирные пленки, ПЭТ-преформы), ОАО "Завод горного воска" (парафин, защитный воск), ОАО "Гомельский химический завод" (смешанные удобрения). Легковые и грузовые шины разного диаметра представит ООО "Украинский торговый дом "Белшина".

Карьерные самосвалы различной грузоподъемности представит ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг". Сегодня в Украине работают более 2 тыс. карьерных самосвалов БелАЗ, а это более 90% от всего парка карьерных самосвалов страны. Газовые, газоэлектрические и электрические плиты, встраиваемую технику, воздухоочистители торговой марки GEFEST продемонстрирует СП ОАО "Брестгазоаппарат". Более 80% выпускаемой продукции экспортируется в Россию, Украину, Казахстан, Молдову, Грузию, Азербайджан, Узбекистан и на Кубу. Стартеры и генераторы для двигателей автомобилей, автобусов, сельскохозяйственной техники и спецтехники готово предложить украинскому рынку ОАО "БАТЭ" - управляющая компания холдинга "Автокомпоненты". Приборы ночного видения, бинокли, оптические детали (призмы, линзы, зеркала), сигнальные и проблесковые маяки продемонстрирует ОАО "Рогачевский завод "Диапроектор".

Различные виды пряжи и изделия из трикотажа представит ОАО "Пинское промышленно-торговое объединение "Полесье". Это мужские и женские модели повседневной одежды, выполненные из пряжи с содержанием льна, одежда для детей, текстиль, товары для новорожденных.

Широкий ассортимент молочной продукции предложит ОАО "Щучинский маслосырзавод". Это сычужные твердые и полутвердые сыры, чедаризованные сыры, сливочное масло, сухие смеси. Производственная мощность завода позволяет перерабатывать более 450 т молока и выпускать более 50 видов продукции в сутки. Белорусский аналог итальянского сыра рикотта представит ОАО "Дятловский сыродельный завод". УП "Минский хладокомбинат №2" продемонстрирует свой фирменный продукт - мороженое. Обновленную линейку крепких алкогольных напитков, ликеров, бальзамов и настоек представит ОАО "Минский завод виноградных вин".

Прием заявок на участие в выставке белорусских производителей Made in Belarus в Киеве продолжается.

Первая выставка подобного формата прошла в августе 2017 года в Астане. Участие в ней приняли более 70 отечественных компаний. В церемонии открытия Made in Belarus приняли участие премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков и премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев. Непосредственно во время выставки было заключено более 30 договоров и соглашений о намерениях. Это контракты на поставку в Казахстан белорусских тракторов (3 тыс. штук), погрузчиков (не менее 50 единиц техники более чем на $2 млн), ювелирных изделий, продуктов питания.-0-