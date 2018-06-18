Масштабная выставка белорусских производителей пройдет в октябре в Казахстане

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабная выставка белорусских производителей Made in Belarus пройдет в Алматы (Казахстан) с 10 по 13 октября, сообщили БЕЛТА на выставочном унитарном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП).

В выставочном комплексе "Атакент-Экспо" ведущие белорусские компании продемонстрируют свои товары и услуги в сферах машиностроения и транспорта, химии и нефтехимии, деревообработки, сельского хозяйства и продовольствия, легкой промышленности, медицины и фармацевтики, информационных технологий, образования, спорта и туризма. Будут представлены также товары народного потребления.

"Выставка "Made in Belarus" станет удобной площадкой для проведения деловых встреч и переговоров в формате B2B. Предусмотрено художественное оформление выставочной экспозиции с элементами национальной символики. Ожидается, что широкая рекламно-информационная кампания выставки в Казахстане привлечет к ее посещению значительное число представителей казахстанских бизнес-кругов", - рассказали на предприятии.

Казахстан является одним из основных экономических партнеров Беларуси среди стран СНГ. В 2017 году товарооборот между двумя странами превысил $500 млн, что на 60% больше, чем в 2016-м. Белорусские тракторы, мебель, керамическая плитка, молочные продукты, лекарства хорошо известны и востребованы в этой стране. Казахстан поставляет в Беларусь нефтепродукты, каменный уголь, волокна из хлопка. Рынки двух стран объединяют единые правила Евразийского экономического союза.

Организатором мероприятия выступает БелТПП при поддержке посольства Беларуси в Казахстане, выставочным оператором - предприятие "Белинтерэкспо" БелТПП.-0-