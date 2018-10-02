Международная выставка-ярмарка BelTexIndustry 2018 меняет формат - Ефимчик

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная выставка-ярмарка по оптовой продаже товаров легкой промышленности BelTexIndustry 2018 меняет формат, сообщил журналистам после церемонии официального открытия форума председатель концерна "Беллегпром" Николай Ефимчик, передает корреспондент БЕЛТА.

Международная выставка-ярмарка BelTexIndustry 2018 собрала в Минске более 80 участников из 13 стран. "Выставка меняет формат, развивая новые направления и открывая перспективы для участников и посетителей. Уже сегодня проходят показы дизайнерских коллекций - это говорит о том, что мы здесь представляем не только интересы предприятий, входящих в состав концерна "Беллегпром". Свои наработки и идеи может продемонстрировать любой дизайнер, который хотел бы себя представить в легкой промышленности. Поэтому, я считаю, что новый формат себя оправдывает, в том числе и в плане дискуссионном. На полях выставки также проходят переговоры в формате B2B (бизнес-бизнес)", - сказал Николай Ефимчик.

Деловую программу форума сегодня открыл экспертный диалог "Актуальные вопросы взаимодействия в области легкой промышленности". 3 и 4 октября пройдет семинар-тренинг по эффективному категорийному менеджменту в индустрии моды, интернет-торговле. На полях выставки 4 октября состоится заседание Консультативного совета по вопросам развития сотрудничества с малым и средним бизнесом. Кроме того, работает сезонный салон обуви Expo Shoes для оптовых покупателей. Для поддержки и закрепления в отрасли талантливой молодежи организована специальная зона Fashion Format, где можно ознакомиться с творческими работами учащихся и студентов специализированных учебных заведений.

Международная выставка-ярмарка BelTexIndustry 2018 будет работать на базе НВЦ "Белэкспо" до 5 октября.-0-

Ефимчик: уровень продукции предприятий "Беллегпрома" растет Практически на каждом базовом предприятии, которое получило поддержку государства и прошло техническое перевооружение, выпускается продукция, которая сегодня соответствует европейскому уровню", - сказал Николай Ефимчик.