Международные выставки в области автосервиса и дорожного строительства откроются в Минске 30 октября

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные специализированные выставки "Автосервис. Механика. Автокомпоненты-2018", а также "Дорожное строительство" пройдут в Минске с 30 октября по 1 ноября, сообщили БЕЛТА в выставочной компании "Минскэкспо", которая является организатором форумов.

Экспозиции выставок разместятся в Футбольном манеже (просп.Победителей, 20/2). Будут представлены достижения в сфере производства и эксплуатации транспорта, его ремонта и обслуживания всей дорожно-транспортной инфраструктуры.

Участие в выставках примут экспоненты из Беларуси, России, Эстонии, Польши, Украины.

Как отмечают организаторы, участники выставок не только смогут ознакомиться с новейшими достижениями отрасли, но и приобретут новые знания, смогут наладить деловые связи, заключить взаимовыгодные контракты. Будут проходить мастер-классы, демонстрации, презентации и обучающие выступления.

В частности, 30 октября во время конференции "Инновационные технологии и оборудование для дорожной отрасли" специалисты обсудят новые направления производства дорожно-строительных материалов и вопросы применения недавно появившихся технологий для строительства и ремонта дорог, их преимущества и недостатки.

Состоится международный форум "Автосервис - модель современности" для руководителей автосервисов, представителей учреждений образования, а также коммерческих компаний и государственных предприятий, осуществляющих самостоятельное обслуживание автомобильного парка. Организатором этого мероприятия выступает международный инжиниринговый центр поддержки и развития автомобильного бизнеса SENSYS.

Форум пройдет 31 октября и будет включать рабочие сессии с участием известных спикеров, которые предложат варианты решения таких вопросов в сфере автомобильного бизнеса, как клиентоориентированность и формирование потоков клиентов, кадровый голод и создание кадрового резерва, эффективная эксплуатация оборудования, увеличение доходов и потребительский экстремизм.-0-