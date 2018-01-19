Минэкономики подготовит рекомендации антикризисным управляющим по субсидиарной ответственности с учетом декрета №7

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики подготовит рекомендации для антикризисных управляющих по вопросам применения субсидиарной ответственности в банкротстве с учетом декрета №7 "О развитии предпринимательства", сообщили БЕЛТА в Минэкономики по итогам совещания с Ассоциацией по антикризисному управлению и банкротству.

В работе совещания приняли участие депутаты Палаты представителей Национального собрания, председатели экономических судов Минска и Минской области, представители Генеральной прокуратуры, адвокатуры, бизнес-сообществ, юридической науки, банковской системы, Союза юристов, а также практикующие антикризисные управляющие.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, отметив особую актуальность рассматриваемого вопроса как составной части процесса либерализации условий предпринимательской деятельности в Беларуси.

Заместитель директора департамента по санации и банкротству Минэкономики Станислав Садовников выступил на совещании с докладом о рекомендуемых источниках доказательств умысла лиц, контролировавших субъекты хозяйствования, в доведении их до банкротства.

В ходе обсуждения была выработана общая позиция всех заинтересованных о необходимости подготовки рекомендательного документа для антикризисных управляющих, реализующего направленность декрета №7 на повышение инвестиционной привлекательности Беларуси, раскрепощение деловой инициативы и недопущение возложения субсидиарной ответственности на лиц, действовавших добросовестно и разумно.-0-