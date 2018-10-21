Минэкономики предлагает передавать бизнесу госсобственность в некоторых районах без допусловий

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики предлагает передавать предпринимателям в районах со сложным экономическим положением госсобственность без дополнительных условий. Об этом в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" рассказал министр экономики Дмитрий Крутой, сообщает БЕЛТА.

"В районах со сложным экономическим положением в качестве эксперимента мы хотим предложить, чтобы объекты государственной собственности, которые неэффективно используются, передавались предпринимателям в обмен, грубо говоря, на одно-два рабочих места и все, без всяких дополнительных обременительных условий", - сообщил он. Эта прогрессивная мера предложена Министерством экономики, чтобы в первую очередь "дораскрепостить инициативу уже на уровне райисполкомов".

По словам министра, в реестре Государственного комитета по имуществу находится 1,7 тыс. неиспользуемых или плохоиспользуемых объектов госсобственности. Из них примерно 1 тыс. выставлена на продажу и примерно 700 объектов могут быть переданы в аренду. Большая работа по либерализации в этом сегменте уже проведена, но, к сожалению, на местах наши предприниматели мало о ней знают, продолжил Дмитрий Крутой. Действует возможность покупки в рассрочку данного имущества до одного года, а если это арендуемое имущество, то рассрочка может составить до 5 лет. "Мы сейчас хотим увеличить эти периоды рассрочки в рамках новых документов еще больше", - добавил он.-0-