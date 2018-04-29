Минэкономики рассчитывает на приток новых технологий с ростом малого и среднего бизнеса в Беларуси

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики рассчитывает на приток новых технологий с ростом малого и среднего бизнеса в Беларуси. Об этом сегодня в эфире телеканала ОНТ сообщил заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич, передает БЕЛТА.

Министерство экономики ожидает, что тенденция роста числа малых и средних предприятий должна проявиться уже к концу этого года. При этом самым главным замминистра назвал не только регистрацию, но и организацию новых производств. "Через них пойдут новые технологии, будут создаваться новые рабочие места", - убежден Дмитрий Матусевич.

Государство заинтересовано и в том, чтобы малый бизнес открывал новые производства, и в том, чтобы развивалась сфера услуг. "В том числе и в рамках цифровой экономики", - добавил замминистра.

Сейчас ведется активная работа по приведению законодательства в соответствие с Декретом №7. Минэкономики уже согласовало ряд законопроектов. Пройдя аналогичную процедуру в других заинтересованных госорганах, правительстве, они поступят в парламент. "Скорее всего, на осенней сессии", - уточнил Дмитрий Матусевич.

Декрет №7 "О развитии предпринимательства", который Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 23 ноября 2017 года, является ключевым документом из пакета нормативных правовых актов по улучшению бизнес-климата в стране.-0-