Минэкономики в 2018 году приступает к разработке стратегии устойчивого развития до 2035 года

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики в 2018 году приступает к разработке Национальной стратегии устойчивого развития до 2035 года. Об этом сообщил министр экономики Владимир Зиновский на расширенном заседании коллегии министерства с участием премьер-министра Андрея Кобякова, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

В стратегию устойчивого развития до 2035 года необходимо имплементировать глобальные задачи и 17 целей Повестки дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года. По словам министра, идеология устойчивости должна проходить красной нитью через все программные документы, что является перспективной мировой тенденцией.

Владимир Зиновский отметил, что по основным функциональным направлениям работы министерства - в сфере предпринимательства, инвестиций, региональной политики - в 2017 году разработан и принят ряд важнейших системных документов. "Пожалуй, наибольший прогресс в реализации системных мер пятилетки достигнут в улучшении условий ведения бизнеса", - констатировал министр.

В процессе подготовки прогноза социально-экономического развития на 2018 год было разработано несколько вариантов, один из которых был положен в основу бюджета, второй стал целевым. Говоря об основной функциональной обязанности Минэкономики - макроэкономическом прогнозировании, Владимир Зиновский отметил, что назрела необходимость корректировки действующего уже 20 лет законодательства в этой сфере. "Нужно адаптировать его к реальным условиям, придать больше гибкости и эффективности", - сказал министр.-0-