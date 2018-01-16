Минэкономики видит резервы для темпа роста ВВП в I квартале 2018 года не ниже 102,1%

16 января, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Министерство экономики Беларуси видит резервы для темпа роста валового внутреннего продукта в I квартале 2018 года не ниже 102,1%. Об этом заявил министр экономики Беларуси Владимир Зиновский, выступая с докладом на заседании Президиума Совета Министров об оценке итогов работы экономики в январе и I квартале 2018 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минэкономики.

"Макроэкономическая ситуация в экономике стабильная, внешние условия обещают быть благоприятными, отраслевой анализ показывает наличие резервов для достижения и удержания по кварталу темпов роста ВВП не ниже 102,1%. Целевая матрица задач вертикали власти выстроена. Дальше все зависит от исполнителей, их профессионализма, степени ответственности и желания работать", - сказал Владимир Зиновский.

Он сообщил, что в матрице задач для вертикали власти на 2018 год для органов госуправления сформулированы показатели по снижению затрат, трудоустройству граждан, импортозамещению и расчетные параметры среднемесячной заработной платы в разрезе госорганов и регионов.

Министр отметил в целом успешное завершение 2017 года. По мнению Владимира Зиновского, в таких условиях для выполнения задачи по достижению экономического роста на уровне 103,5% важно с самого начала года не снижать набранных темпов.

Характеризуя оценки работы отраслей экономики в первые три месяца года, представленные профильными органами государственного управления в Министерство экономики, Владимир Зиновский назвал ряд из них чрезмерно осторожными, особенно с учетом невысокой базы I квартала прошлого года.

В качестве отраслей, относительно которых оценки излишне сдержаны и не учитывают всех имеющихся резервов роста, он указал промышленность, строительство, торговлю и транспорт.

Например, среди факторов, которые могут обеспечить выход на более высокие темпы роста в промышленности, министр назвал увеличение производства на предприятиях концерна "Белнефтехим", а также Минпрома с учетом принятых решений по поддержке. Также, по его словам, необходимо скорее завершить работу по созданию привлекательных условий для покупки населением отечественных легковых автомобилей, ведь, как напомнил Владимир Зиновский, выпуск запланированного количества автомашин должен обеспечить прирост промышленности в целом более чем на 1 процентный пункт.

"Также ожидаем эффект там, где завершены инвестпроекты. В легкой промышленности это Оршанский льнокомбинат и "Камволь". В деревообработке - выпуск в I квартале Светлогорским ЦКК порядка 30 тыс. т новой продукции - целлюлозы. С учетом полной отдачи и мобилизации всех резервов, темпы роста в целом по промышленности должны сложиться в январе не ниже 102,5%, в I квартале - 102,2%. Задачу на квартал предлагаю принять в качестве целевой", ­ отметил Владимир Зиновский.

Говоря об оценке работы регионов, он напомнил, что в декабре Министерство экономики с выездом на места провело защиту планов развития областей и Минска на 2018 год. Защиты показали, что в регионах есть проблема балансировки и увязки показателей, планы требуют доработки в части инвестиций, заработной платы и увязки с ней темпов розничного товарооборота, создания новых рабочих мест. В этой связи предлагается поручить облисполкомам и Мингорисполкому доработать планы развития с учетом обсуждения этих вопросов на нынешнем заседании Президиума Совета Министров и утвердить их до 1 февраля с предварительным согласованием в Минэкономики и Минтруда.-0-