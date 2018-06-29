Минэкономики видит резервы в снижении ставки рефинансирования

29 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Беларуси еще есть резервы для снижения ставки рефинансирования. Об этом сегодня на пленарном заседании Х Международного инвестиционного форума "Мельница успеха" в Могилеве заявил министр экономики Беларуси Владимир Зиновский, передает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь реализует стратегию жесткой макроэкономической политики, глубокую диверсификацию всех торговых и инвестиционных отношений, новых подходов к государственному управлению, формированию конкурентных условий для притока инвестиций и развития частного бизнеса, заметил министр экономики.

Меры по снижению инфляции, формированию бездефицитного бюджета и платежного баланса, стимулированию внутреннего спроса за последние два года обеспечили ликвидацию дисбаланса белорусской экономики и ее выход на траекторию поступательного роста. Беларусь с 2006 по 2018 год поднялась с 124-го до 38-го места в международном рейтинге ведения бизнеса, лидирует среди стран СНГ по индексу человеческого развития, индексу кибербезопасности, ведущие рейтинговые агентства повысили долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси.

Рост ВВП по итогам работы за январь-май текущего года составил 104,7%, сложился самый минимальный за всю историю страны уровень инфляции (2,5%) и ставки рефинансирования (10% годовых). "Хотя, на наш взгляд, еще есть резервы для снижения этой ставки, что позволит нашей экономике развиваться еще более быстрыми темпами".

В стране отмечается рост реализации промышленной продукции: грузовых вагонов и телевизоров - в 2 раза, карьерных самосвалов - на 56%. Развивается новое для страны производство легковых автомобилей, объем которого увеличен более чем в 4 раза. Обеспечивается положительное сальдо вешней торговли. Темп роста инвестиций в основной капитал за указанный период составил 115%. Он обеспечен в основном за счет приобретения нового оборудования и технологий.

Результат стратегии многовекторности инвестиционного сотрудничества отражает включение в топ-10 доноров по прямым иностранным инвестициям, помимо России и стран ЕС, инвесторов из Китая, ОАЭ и США. "Доверие иностранного бизнеса подчеркивается ростом вклада в уставные фонды и решениями по реинвестированию. Значителен вклад в инвестиционные показатели страны и компаний Могилевского региона, среди которых "Кроноспан", "Омск карбон Могилев", "ВМГ Индустри", "Серволюкс", "Моготекс", "Белшина", "Могилевхимволокно", "Бабушкина крынка". Общий объем инвестиций по заявленным проектам этих компаний составляет более Вr1 млрд, что позволит создать в области около 1100 новых рабочих мест", - сказал Владимир Зиновский.

Он обратил внимание участников форума на принятые в Беларуси законодательные акты, направленные на улучшение бизнес-среды и повышение инвестиционной привлекательности страны. Владимир Зиновский пожелал всем плодотворной и эффективной работы, успешной реализации новых идей и проектов.-0-