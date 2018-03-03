Минэнерго продолжит стимулировать строительство котельных на торфе для экономии бюджетных средств

3 марта, Несвижский район /Корр. БЕЛТА/. Минэнерго продолжит стимулировать строительство котельных на торфе в целях экономии бюджетных средств. Об этом заявил сегодня журналистам министр энергетики Владимир Потупчик во время посещения котельной на торфе в деревне Рудавка Несвижского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Потупчик отметил, что применение котельных на торфе выгодно по нескольким причинам. Это способствует повышению эффективности их работы, ведь фрезерный торф является самым дешевым видом топлива, он дешевле, чем дрова, торфяные брикеты, щепа, каменный уголь. Снижение себестоимости тепла позволяет быстро обеспечить окупаемость проекта и экономит бюджетные деньги за счет уменьшения объема субсидирования тарифов для населения.

Кроме того, многие предприятия торфяной промышленности получают шанс на дополнительные возможности загрузить свои мощности. Так, рядом с котельной в деревне Рудавка расположен филиал Старобинского торфобрикетного завода. "Стоял вопрос о том, как с ним быть, это предприятие не могло обеспечить рентабельную работу. Новые объемы в виде поставки фрезерного топлива на котельную смогли обеспечить рентабельную работу филиала. Это значит, что сохранили 59 рабочих мест, обеспечили возможность для роста заработной платы. Гарантирована занятость не менее чем на 50 лет, на которые рассчитана разработка торфяного месторождения", - пояснил министр.

Министерство энергетики приняло решение о стимулировании развития данного направления путем участия в финансировании инвестиционных проектов. "Около 50% затрат, связанных со строительством этого объекта (котельной на торфе в Рудавке. - Прим. БЕЛТА.) взяли на себя, - добавил он. - Активно эти вопросы решаем в Витебской, Гродненской областях. В Брестской области недавно обсуждали возможность реализации подобных инвестпроектов. Это интересно регионам, многие руководители местных органов власти выходят с подобными предложениями".

Котельная мощностью 4 МВт, работающая на торфяном топливе, введена в эксплуатацию в Несвижском районе в декабре 2017 года. Замещение импортируемого природного газа позволило РУП "Несвижское ЖКХ" снизить себестоимость выработки тепловой энергии с Br116 до Br88 за 1 Гкал. "Это еще достаточно высокий показатель, но предстоит завершение пуско-наладочных операций, выход на проектные решения, которые были гарантированы заводом-изготовителем. Я уверен, что здесь еще есть резервы для большего снижения себестоимости 1 Гкал", - отметил Владимир Потупчик.

За время эксплуатации энергоисточника РУП "Несвижское ЖКХ" реализовало 1,75 тыс. т топливного фрезерного торфа. Годовой объем реализации топлива для нужд котельной в деревне Рудавка составит 8 тыс. т. На строительство котельной было направлено Br1,2 млн средств внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Министерства энергетики, Br1,25 млн из местного бюджета и Br90 тыс. бюджетных средств, выделяемых на реализацию проектов по энергосбережению.-0-