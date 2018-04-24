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Минфин Беларуси 10 мая проведет аукционы по допразмещению валютных облигаций

Экономика 24.04.2018 | 15:42
Министерство финансов Беларуси. Фото из архива
Министерство финансов Беларуси. Фото из архива

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси 10 мая проведет аукционы по дополнительному размещению государственных долгосрочных облигаций, номинированных в иностранной валюте, выпусков №247 и №248 для юридических и физических лиц. Такая информация размещена на сайте Минфина, сообщает БЕЛТА.

Объем дополнительного размещения государственных облигаций, номинированных в иностранной валюте, выпуска №247 для юридических и физических лиц - 2,31 млн евро. Номинальная стоимость одной валютной облигации - 1 тыс. евро. Ставка процентного дохода - 3,97% годовых. Срок обращения валютных гособлигаций составит 2 263 дня. Дата их погашения - 16 мая 2024 года. На сайте Минфина приводятся даты выплат дохода по 12 процентным периодам.

Объем дополнительного размещения государственных облигаций, номинированных в иностранной валюте, выпуска №248 для юридических и физических лиц - $16,048 млн. Номинальная стоимость одной валютной облигации - $1 тыс. Ставка процентного дохода - 5,5% годовых. Срок обращения валютных гособлигаций составит 2 417 дней. Дата их погашения - 14 ноября 2024 года. На сайте Минфина приводятся даты выплат дохода по 13 процентным периодам.-0-

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Теги
аукцион, валюта, Министерство финансов, облигации
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