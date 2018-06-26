Минфин Беларуси 12 июля проведет аукцион по продаже валютных облигаций

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси 12 июля проведет аукцион по продаже государственных долгосрочных облигаций, номинированных в иностранной валюте, выпуска №251 для юридических и физических лиц. Такая информация размещена на сайте Минфина, сообщает БЕЛТА.

Объем выпуска государственных облигаций, номинированных в иностранной валюте, - открытый (устанавливается Министерством финансов после проведения аукциона).

Номинальная стоимость одной валютной облигации - 1 тыс. евро. Ставка процентного дохода устанавливается на весь срок обращения валютных облигаций в ходе проведения аукциона. Срок обращения валютных гособлигаций составит 2 317 дней. Дата их погашения - 14 ноября 2024 года. На сайте Минфина приводятся даты выплат дохода по 12 процентным периодам.-0-