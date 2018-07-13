Минфин Беларуси 26 июля проведет аукцион по допразмещению валютных облигаций

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси 26 июля проведет аукцион по дополнительному размещению государственных долгосрочных облигаций, номинированных в иностранной валюте, выпуска №251 для юридических и физических лиц. Такая информация размещена на сайте Минфина, сообщает БЕЛТА.
Объем дополнительного выпуска государственных облигаций, номинированных в иностранной валюте, составляет 25 млн 511 тыс. евро.
Аукцион проводится в торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа". Номинальная стоимость одной валютной облигации - 1 тыс. евро. Ставка процентного дохода составляет 3,7%, срок обращения валютных гособлигаций - 2 317 дней. Дата их погашения - 14 ноября 2024 года. На сайте Минфина приводятся даты выплат дохода по 12 процентным периодам.
Аукцион по продаже валютных облигаций выпуска №251 для юридических и физических лиц прошел 12 июля. Объем выпуска составил 30 млн евро.-0-
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