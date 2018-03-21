Минфин Беларуси 29 марта проведет продажу дополнительного выпуска валютных гособлигаций

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси 29 марта проведет аукцион по дополнительному размещению государственных долгосрочных облигаций, номинированных в иностранной валюте, для юридических и физических лиц выпуска №247, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.
Объем дополнительного размещения - 2,8 млн евро.
Номинальная стоимость одной валютной облигации - 1 тыс. евро. Ставка процентного дохода - 3,97% годовых. Срок обращения валютных гособлигаций составит 2 263 дня. Дата их погашения - 16 мая 2024 года.
В сообщении, размещенном на сайте Минфина, приводятся даты выплат дохода по 12 процентным периодам.-0-
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