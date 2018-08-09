Минфин Беларуси оценивает потери бюджета в 2019 году от налогового маневра в России в Br600 млн

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минфин Беларуси оценивает потери бюджета в 2019 году от налогового маневра в нефтяной сфере России в Br600 млн, сообщил сегодня журналистам заместитель министра финансов Дмитрий Кийко, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодняшний момент мы вынуждены учесть снижение доходов в следующем году из-за налогового маневра в сумме порядка Br600 млн", - сказал Дмитрий Кийко. Потери ожидаются от сокращения вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты, заложено 25-процентное снижение ставок акцизов на топливо. Эти обстоятельства ограничивают возможности по снижению налоговой нагрузки в Беларуси, констатировал замминистра.

В среднесрочной перспективе данные риски нужно минимизировать, это возможно решить при проработке комплексных вопросов возможной налоговой реформы.

Замминистра также рассказал, что Беларусь начинает консультации с российской стороной по поводу последствий налогового маневра для экономики нашей страны. Белорусская сторона не исключает, что нынешняя ситуация приведет к невозможности функционирования единого рынка нефтепродуктов в ЕАЭС. "Реализуя налоговый маневр, параллельно Российская Федерация вводит у себя новые механизмы субсидирования собственных переработчиков нефти, так называемый отрицательный акциз, для которого у нас источников нет", - заметил Дмитрий Кийко.

В итоге может сложиться непропорциональный рынок топлива: в Беларуси оно будет значительно дороже, чем в России. "В условиях открытой границы это полностью приведет к неконкурентным условиям, по сути, российские нефтепродукты будут вытеснять белорусские с нашего рынка. Поэтому еще один вариант - проведение консультаций для установления, поиска возможных компенсационных механизмов в рамках межгосударственных отношений для установления и сохранения равных конкурентных условий", - резюмировал замминистра.-0-