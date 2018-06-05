Минфин усовершенствует защиту интересов владельцев жилищных облигаций

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов усовершенствует защиту интересов владельцев жилищных облигаций. Соответствующее постановление министерства от 7 мая 2018 года №33 "О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 30 июня 2016 г. № 54" зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов, сообщили БЕЛТА в Минфине.

Как пояснили в Департаменте по ценным бумагам Минфина, постановление №33 направлено на совершенствование правоприменительной практики в строительстве жилых домов с использованием такого финансового инструмента, как жилищные облигации.

Постановлением №33 излагается понятие жилищной облигации в новой редакции, которое соответствует понятию облигации, установленному законом "О рынке ценных бумаг".

В связи с тем, что при размещении эмитентом жилищных облигаций их цена продажи превышает номинальную стоимость, в целях защиты интересов инвесторов - владельцев жилищных облигаций (инвесторов) и предотвращения случаев нарушения их прав, связанных с занижением эмитентами жилищных облигаций их номинальной стоимости, в постановление №33 включены положения, предусматривающие установление номинальной стоимости жилищной облигации в привязке к максимально допустимой цене размещения такой облигации (жилищная облигация имеет номинальную стоимость, которая не может быть ниже максимально допустимой цены размещения жилищной облигации более чем на 30%), а также требование к эмитенту жилищных облигаций указывать в проспекте эмиссии сведения о максимально допустимой цене размещения жилищной облигации.

Также в целях защиты интересов инвесторов постановлением №33 устанавливается ограничение для застройщиков в части возможности эмиссии жилищных облигаций только после осуществления отселения граждан из жилых домов, подлежащих сносу, и сноса объектов недвижимого имущества на земельном участке, необходимом для обеспечения строительства объекта жилищного строительства.

Положениями постановления №33 перечень существенных условий договора (соглашения) с эмитентом, предусматривающего обязательства эмитента по строительству жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирном или блокированном жилом доме, одноквартирном жилом доме и (или) иного объекта недвижимости либо его части (далее - договор с эмитентом), дополнен сведениями о цели эмиссии жилищных облигаций и направлениях использования средств, привлеченных путем эмиссии таких облигаций.

Постановлением №33 устанавливаются особенности погашения (досрочного погашения) жилищных облигаций с учетом сложившейся практики, которые позволят избежать ситуаций, ухудшающих положение владельцев жилищных облигаций в случае объявления эмитентом досрочного погашения жилищных облигаций при отсутствии достроенного (сданного в эксплуатацию) жилого дома.

Во избежание ситуаций, при которых эмитентом жилищных облигаций может быть нарушен порядок приемки-передачи жилого и (или) нежилого помещения в жилом доме и (или) иного объекта недвижимости либо его части постановлением №33 предусматривается, что вышеуказанный акт составляется по форме, содержащей сведения, аналогичные установленным в приложении 3 к типовому договору создания объекта долевого строительства. Форма договора утверждена указом от 6 июня 2013 года №263 "О долевом строительстве объектов в Республике Беларусь".

В целях устранения ситуаций, ухудшающих положение застройщиков, осуществляющих в настоящее время строительство жилых домов с использованием жилищных облигаций, действие постановления №33 не распространяется на зарегистрированные проспекты эмиссии жилищных облигаций, выпуски жилищных облигаций, зарегистрированные в Государственном реестре ценных бумаг, а также на договоры с эмитентом, заключенные до вступления в силу этого постановления.

Новые правила вступают в силу с 3 сентября 2018 года.-0-