Министр ЕЭК: противодействие надзорных органов в ЕАЭС открывает дорогу импорту из третьих стран

11 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Надзорным органам стран ЕАЭС необходимо отказаться от борьбы друг с другом, чтобы не открывать дорогу импорту. Такое мнение высказал журналистам на полях V Форума регионов член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, надзорные органы "сегодня увлеклись тем, чтобы доказать друг другу, кто может, а кто не может поставлять молоко или какой-то вид продукции". А в это время на рынок фактически беспрепятственно заходит импортная продукция.

"Создана целая система выдачи документов, которые можно получить в любом месте и в любом виде. Борясь между собой, надзорные структуры всех стран показывают свои мощные плечи, останавливают друг друга, а в это время открыли дорогу импорту. Рынок полностью открыт", - отметил Виктор Назаренко.

Эта тема, по его словам, выходит на первый план. "И мы сегодня действительно говорим о том, что это самая настоящая тема экономической безопасности наших государств", - резюмировал министр.-0-