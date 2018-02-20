Министром по энергетике и инфраструктуре ЕЭК назначен представитель Кыргызстана Эмиль Кайкиев

20 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Членом Коллегии (министром) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) назначен представитель Кыргызстана Эмиль Кайкиев. Решение об этом приняли главы государств - членов Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
Эмиль Кайкиев приступил к обязанностям министра ЕЭК с 20 февраля. До этого он занимал пост заместителя министра иностранных дел Кыргызстана.
Коллегия ЕЭК состоит из десяти человек. Каждую страну союза представляют два члена коллегии.-0-
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