Министром по энергетике и инфраструктуре ЕЭК назначен представитель Кыргызстана Эмиль Кайкиев

20 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Членом Коллегии (министром) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) назначен представитель Кыргызстана Эмиль Кайкиев. Решение об этом приняли главы государств - членов Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Эмиль Кайкиев приступил к обязанностям министра ЕЭК с 20 февраля. До этого он занимал пост заместителя министра иностранных дел Кыргызстана.

Коллегия ЕЭК состоит из десяти человек. Каждую страну союза представляют два члена коллегии.-0-