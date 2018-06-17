Минпром прокомментировал ситуацию на промпредприятиях Оршанского района

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр промышленности Виталий Вовк в эфире телеканала "Беларусь 1" прокомментировал ситуацию на промышленных предприятиях Оршанского района, сообщает БЕЛТА.

Виталий Вовк рассказал, что уже сделано на промпредприятиях Оршанского региона. "Мы сделали бизнес-планы предприятий, пример - Оршанский инструментальный завод. Мы прошли все стадии согласования, сейчас завершается объявление тендеров. А срок поставки оборудования - от полугода до полутора лет, но это не значит, что мы просто сидим и ждем - мы оптимизировали определенные бизнес-процессы, сегодня увеличилась загрузка, завод имеет портфель заказов более чем на 6-7 месяцев, и дальше заказы идут. И самое важное, что потребитель поверил, что Оршанский инструментальный завод живой, и что он в состоянии делать продукт достойного качества и оптимальной цены", - подчеркнул он.

По словам министра, сложнее ситуация на заводе приборов автоматического контроля. Предприятие также работает с загрузкой, имеет портфель заказов, но там есть проблемы с кадрами. "Персонал, в том числе, разучился работать, пропало желание работать, и это большая проблема сегодня. Решаем этот вопрос совместно с Министерством образования, в ближайшее время создадим технический строительный отряд для Оршанского региона", - пояснил он.

"Президент поставил жесткие задачи по возобновлению работоспособности предприятий промышленного сектора Оршанского региона. Сегодня все силы направлены на выполнение этой задачи. Кроме того, мы сегодня активно работаем по такому же сценарию с Борисовским, Бобруйским, Барановичским и Молодечненским регионами", - констатировал Виталий Вовк.

Министр также сообщил, что в 2017 году доля инновационной продукции предприятий Минпрома составила более 30%.-0-