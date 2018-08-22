Минсельхозпрод Беларуси увеличил рекомендуемые экспортные цены на говядину

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси увеличило минимальные рекомендуемые экспортные цены на говядину. Такая информация размещена на сайте Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

С 23 августа минимальные рекомендуемые экспортные цены на говядину от молодняка (без вырезки) замороженную и охлажденную всех категорий, от взрослого крупного рогатого скота (без вырезки) всех категорий, а также на говядину "Жирную" увеличиваются на 10 российских рублей.

Цены рекомендованы рабочей группой, созданной распоряжением премьер-министра от 19 июня 2009 года №63р "О создании рабочей группы для ежедневного мониторинга реализации молочной продукции на внутреннем и внешнем рынках".-0-