Минсельхозпрод проведет консультации с Россельхознадзором для урегулирования вопросов с поставками шампиньонов

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси проведет консультации с Россельхознадзором для урегулирования вопросов с поставками шампиньонов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минсельхозпроде.

"Будем разбираться в ситуации. Готовы сотрудничать с российскими коллегами. Будем проводить консультации, готовы принять инспекцию Россельхознадзора для снятия разногласий и урегулирования всех вопросов", - сказали в министерстве.

Россельхознадзор сегодня объявил о введении с 24 июля временных ограничений на поставки шампиньонов из Беларуси.-0-