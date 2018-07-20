Минсельхозпрод проведет консультации с Россельхознадзором для урегулирования вопросов с поставками шампиньонов

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси проведет консультации с Россельхознадзором для урегулирования вопросов с поставками шампиньонов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минсельхозпроде.
"Будем разбираться в ситуации. Готовы сотрудничать с российскими коллегами. Будем проводить консультации, готовы принять инспекцию Россельхознадзора для снятия разногласий и урегулирования всех вопросов", - сказали в министерстве.
Россельхознадзор сегодня объявил о введении с 24 июля временных ограничений на поставки шампиньонов из Беларуси.-0-
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