Минсельхозпрод утвердил план проведения осенних полевых работ

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия утвердило план проведения осенних полевых работ в сельхозорганизациях в 2018 году. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, площадь озимого сева должна составить 1,671 млн га, из них 1,309 млн га - это озимые зерновые на зерно, 361,8 тыс. га - крестоцветные (в том числе 344,3 тыс. га озимого рапса на зерно).

Потребность в семенах зерновых культур под озимый сев оценивается в 389,7 тыс. т, из них в основной фонд - 324,8 тыс. т, в страховой фонд - 64,9 тыс. т. Семян озимого рапса необходимо 2,06 тыс. т.

Для проведения работ потребуется 338,2 тыс. т минеральных удобрений (43 тыс. т азотных, 96,6 тыс. т фосфорных и 198,6 тыс. т калийных). Потребность в дизтопливе оценивается в 257,3 тыс. т, в бензине - 16,2 тыс. т.

Начнут озимый сев зерновых Витебская и Могилевская области 3 сентября, Минская - 5 сентября, Гродненская - 6 сентября, Брестская - 8 сентября, Гомельская - 9 сентября, а завершить его планируется 2 октября. Сев озимого рапса предполагается завершить до 30 августа.-0-