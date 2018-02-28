Минсельхозпрод увеличил рекомендуемые экспортные цены на говядину

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси увеличило минимальные рекомендуемые экспортные цены на говядину. Такая информация размещена на сайте Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

Минимальные рекомендуемые экспортные цены на говядину от молодняка (без вырезки) охлажденную всех категорий увеличены на 5 российских рублей. На такую же сумму выросли и рекомендуемые цены на один из видов охлажденной говядины от взрослого КРС (быков).

Предыдущий раз рекомендуемые цены менялись 20 сентября 2017 года. Тогда они также были повышены.

Цены рекомендованы рабочей группой, созданной распоряжением премьер-министра от 19 июня 2009 года №63р "О создании рабочей группы для ежедневного мониторинга реализации молочной продукции на внутреннем и внешнем рынках".-0-