Минский моторный завод окажет помощь Кубе в ремонте техники

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский моторный завод расширяет сотрудничество с Кубой. Перспективы взаимодействия и развития долгосрочных отношений обсуждались во время визита кубинской делегации на предприятие, сообщили БЕЛТА в пресс-службе холдинга.

Сотрудничество с Кубой не новое для завода. В рамках реализации трехстороннего договора между ММЗ, ГО "Белресурсы" и кубинской компанией Transimport в ближайшие дни планируется отгрузка первой партии из 84 двигателей Д-242-71М. Во время визита в центре внимания были вопросы оказания помощи в ремонте сельскохозяйственной техники.

Министр сельского хозяйства Кубы Густаво Родригес Ройеро, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кубы в Беларуси Хуан Вальдес Фигероа, а также представители предпринимательских групп по логистике, агролесоводству и международному сотрудничеству ознакомились с выставкой продукции завода. Гости отметили высокую организованность конвейерного производства, налаженность процесса и точность ручной сборки.

Густаво Родригес Ройеро подчеркнул, что решение многих технических проблем страны увидел именно на Минском моторном заводе. Тысячи единиц сельскохозяйственной техники задействованы в работах по возделыванию и уборке полей. Более 70% тракторов и грузовиков находятся в эксплуатации еще с советских времен, большая их часть нуждается в качественном ремонте основных деталей и узлов, требует замены моторов. Минские двигатели необходимы для переоборудования украинских тракторов и старых белорусских моделей. В планах переоборудование двигателями ММЗ автомобилей ЗИЛ-130/131.

Была затронута и проблема отсутствия специалистов и ремонтных мастерских, способных выполнить весь комплекс работ по качественному обслуживанию техники. Ситуация осложняется и особенностями рельефа.

Генеральный директор Минского моторного завода Игорь Емельянович отметил, что предприятие готово к совместному решению всех озвученных вопросов. Подобные проблемы с техникой есть во многих странах мира, в восьми из них у ММЗ заключены долгосрочные контракты на восстановление техники, поставку моторов и комплектующих. Ответственность белорусского производителя моторов не заканчивается на отгрузке продукции. Специалисты ведут полный цикл технических работ и сопровождение с гарантией качества и высоких потребительских свойств. ММЗ также выражает готовность к командированию специалистов на Кубу для обучения установке моторов на технику, отладке всех технических процессов. Двигатели ММЗ прошли испытания в жарком климате и хорошо зарекомендовали себя в сложных географических условиях других стран.

Председатели предпринимательских инициатив по логистике и агролесоводству Минсельхозпрода Кубы Родольфо Родригес и Анхель Арреги тоже отметили слабые стороны кубинских ремонтных мастерских. Огромное количество заявок на ремонт и модернизацию техники поступает от частных предпринимателей и фермеров, но слабая подготовка слесарей и ремонтников, отсутствие запчастей и комплектующих не позволяет в полной мере удовлетворить потребности отрасли.

Во время визита стороны договорились о составлении заявок на поставку необходимого количества моторов и запасных частей, о работе по планомерной модернизации и техническому перевооружению автотранспорта, ответном визите специалистов ММЗ. В перспективе возможно построение коммерческой сети по организации бесперебойной поставки комплектующих в Республику Куба.

Кубинское посольство готово оказывать всестороннюю дипломатическую поддержку развитию сотрудничества в этом направлении, ходатайствовать перед правительством Кубы о построении прочного делового моста между странами.-0-