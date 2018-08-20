Минстройархитектуры должно высказать новые идеи по изменению ситуации в отрасли - Кухарев

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство архитектуры и строительства должно высказать новые идеи, которые позволят коренным образом изменить ситуацию в отрасли. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Кухарев, представляя коллективу нового министра архитектуры и строительства Дмитрия Микуленка, передает корреспондент БЕЛТА.

"Глава государства при назначении поставил перед строительной отраслью довольно серьезные задачи. Мы все знаем, что на сегодня в строительной отрасли есть проблемы, которые сказываются на развитии всей экономики, потому что строительство всегда было и остается ее локомотивом. Поэтому в кратчайшие сроки необходимо проделать большую работу. Готовятся два совещания с главой государства, касающиеся жилищного строительства и общих строительных вопросов. Сегодня министерство должно высказать новые идеи, которые позволят коренным образом изменить ситуацию в отрасли. Коллектив опытный, профессиональный, знающий свое дело, и, думаю, под руководством Дмитрия Михайловича он обеспечит выполнение поставленных главой государства задач", - сказал Владимир Кухарев.

Дмитрий Микуленок поблагодарил Президента за оказанное доверие. "Я знаю коллектив министерства и считаю, что здесь работают профессионалы. Думаю, у нас все получится. Будем работать над поставленными задачами", - резюмировал он.-0-