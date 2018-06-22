Минстройархитектуры планирует решить вопрос с поставками цемента в течение трех дней

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство архитектуры и строительства планирует решить вопрос с поставками цемента в течение трех дней, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минстройархитектуры.

В министерстве подтвердили, что в Беларуси несколько дней наблюдаются перебои с поставками цемента строительным компаниям. "Планируется решить вопрос в оперативном порядке, в течение трех дней", - отметили в пресс-службе.

Завтра утром в Минстройархитектуры состоится совещание по данному вопросу.-0-